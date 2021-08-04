Yunus Akgün kimdir? Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un gözdesi Yunus Akgün'ün biyografisi..

Yunus Akgün kimdir? Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un gözdesi Yunus Akgün'ün biyografisi..

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün transfer döneminin gözdesi olurken taraftarlar, "Yunus Akgün kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı. Akgün, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'un listesine girdi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, transfer hareketliliği arttı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Adana Demirspor, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Ancak Akgün'ün tek isteyeni Adana değil. Başarılı futbolcuyu Çaykur Rizespor kadorsuna katmak için harekete geçti.

Bunun akabinde, futbolcunun hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı.

Taraftarlar, "Yunus Akgün kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Yunus Akgün kimdir?" İşte biyografisi..

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

7 Temmuz 2000 yılında İstanbul’da doğan Yunus Akgün, futbola 2011 yılında Galatasaray’da başladı. Galatasaray’ın birçok yaş kategorisinde görev alan Akgün, 2018 senesinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon, takımında 7 maça çıkan genç kanat, 1 defa ağları havalandırdı.

Oyuncu kiralık olarak Adana Demirspor'da oynadı. Adana Demirspor ile Rize, Galatasaray 'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrolarına katmak için harekete geçti.