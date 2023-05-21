Yunuslardan İstanbul Boğazı’nda görsel şölen İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerle oyun oynarcasına yüzen yunuslar karelere yansıdı.

AA & Ensonhaber

İstanbul Boğazı, yunusların gösterisine sahne oluyor...

Kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteren yunuslar, kimi zaman da kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde ortaya çıkıyor.

Sabahın erken saatlerinde Boğaz'dan geçen gemilere yunuslar da eşlik etti.

Yunuslardan görsel şölen

Arnavutköy bölgesinde gemilerle birlikte görüntülenen yunusların dansı, karelere yansıdı.

Sevimli misafirler, suyun metrelerce üzerine sıçrayarak adeta görsel şölen oluşturdu.

Gözden kayboldular

Zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı.

Bir süre İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizine doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.