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Yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar, kaç TL 2022

Yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar, kaç TL 2022

Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan "harç pulu" zamlandı. Peki 2022 yurt dışı çıkış harç pulu ne kadar, kaç TL oldu?