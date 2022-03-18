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- Yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar, kaç TL 2022
Yurt dışı harç pulu ücreti ne kadar, kaç TL 2022
Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan "harç pulu" zamlandı. Peki 2022 yurt dışı çıkış harç pulu ne kadar, kaç TL oldu?
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 14:06
- Güncelleme : 18.03.2022 - 14:14
Yurt dışı seyahatlerinden önce almanız ödemeniz gereken "yurt dışı çıkış harç pulu", 7 yaşından büyük her vatandaş için zorunludur.
Havalimanlarında bulunan noktalardan temin edilebilen harç pulu, nakit veya kredi kartı ile alınabiliyor.
Harç bedeli 15 Temmuz 2019 yılından bu yana 50 TL olarak uygulanıyordu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ ile bu bedel yükseldi.
Seyahat edecek olanlar, 2022 yılı yurt dışı harç pulu ne kadar kaç lira oldu merak ediyor.
Peki 22 yurt dışı pulu kaç TL? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? İşte yeni fiyat...
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU NE KADAR 2022
2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapan yolculardan çıkış başına 150 TL harç bedeli alınmaktadır.