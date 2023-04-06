Yurt dışından Samsun'a göç: Yüzde 218 artı TÜİK Uluslararası Göç İstatistikleri verilerine göre, 2021 yılında yurt dışından Samsun’a 15 bin 573 kişi göç ederken, bir önceki yıla göre bu rakam yüzde 218 artış gösterdi.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu.

Göç eden nüfusun yüzde 51,9'unu erkekler, yüzde 48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Samsun'a 15 bin 573 kişi geldi

Yurt dışından Samsun’a 2021 yılında göç edenlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 218 artış göstererek 15 bin 573 kişi olurken, Samsun’dan yurt dışına 4 bin 226 kişi göç etti.

Samsun’a göç edenlerin 13 bin 162’sini yabancı uyruklular oluşturdu.

Ordu’ya göç edenlerin sayısı bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 42 artarak 2 bin 241 kişi, Amasya’da yüzde 26 artarak 867 kişi, Sinop’a ise yüzde 58 artarak 588 kişi oldu. 2021 yılında Ordu’ya göç edenlerin bin 83’ünü yabancı uyruklular oluştururken, Amasya’da 511, Sinop’ta ise 332 kişinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.