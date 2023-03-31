Yurt genelinde kar yağışı etkili oldu Yurt genelinde son 2 aydır bahar havası yaşanırken, özellikle Doğu'da mart karı yüzünü gösterdi. Iğdır, Diyarbakır, Kars, Ardahan, Bitlis, Muş ve Erzurum beyaza büründü.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kurak geçen kışın ardından gelen yağmur ve kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, işe ve okula gitmek için evinden çıkanlar beyaz örtüyle karşılaştı.

Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yaparken, yaklaşık 2 aydır bahar havası yaşanırken etkili olan mart karı nedeniyle vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı çoğu ilde kar yağarken, hava sıcaklıkları da 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına indi.

7 il beyaza büründü

Iğdır, Diyarbakır, Kars, Ardahan, Bitlis, Muş ve Erzurum'da yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

Yurttan kar manzaraları..