Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde Nisan ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak hava artış göstererek, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde sıcak hava etkili olacak.

Yapılan değerlendirmede bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı devam edecek

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Bazı illerde hava durumu

İstanbul: Az bulutlu 23°C

İzmir: Az bulutlu 30°C

Adana: Parçalı bulutlu 31°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 25°C

Ankara: Az bulutlu 26°C

Konya: Az bulutlu 26°C

Samsun: Az bulutlu 21°C

Trabzon: Az bulutlu 19°C

Erzurum: Az bulutlu 17°C

Gaziantep: Az bulutlu ve açık 27°C