Yurt genelindeki karlı hava, Antalya'da deniz keyfini etkilemedi

Kentte güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yerliler ve turistler, ülke genelindeki karlı havaya rağmen deniz keyfi sürdü.

Yurdun büyük bölümünde etkisini gösteren soğuk hava ve kar, turizm kenti Antalya'yı etkilemedi.

Kentte hava sıcaklığı, bugün 18 dereceye kadar ulaştı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Sahile gelen vatandaşlar ve turistler güneşli havanın keyfini doyasıya çıkardı. Kimileri sahildeki şezlongların üzerinde uzanıp güneşlenirken, kimileri de sıcaklığı 19 dereceyi bulan denize girerek yüzdü. 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü kişiler de sahil bandında yürüyüş yaptı.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte hafta sonu yağışın etkili olması, önümüzdeki hafta içerisinde de hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor.





































