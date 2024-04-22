Yurtta hava durumu: Bu hafta çamur yağacak... Meteoroloji'den yapılan açıklamada; Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de beklenen toz taşınımı nedeniyle dikkatli olunması istendi.

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Geçtiğimiz hafta, yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altındaydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta ise toz taşınımına dair uyarı yaptı.

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı geldi

Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.