Yurtta hava: Sıcak günler kapıda! Yeni haftada, yurt geneli sıcak havanın etkisini altına girecek. Yağışlar azalırken, sıcaklık ise kademeli olarak artmaya başlayacak.

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ensonhaber.com

Yeni bir haftaya başlarken, hava durumu ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta boyunca sıcaklık artacak.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece arasında artması ve etkisini göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışa dikkat

Haftanın ilk gününde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor.

Yağışlar, özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise yağmur şeklinde görülecek.

Salı günü Karadeniz bölgesi yağışlı. Bu yağışlar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren aralıklarla sağanak bekleniyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava ısınacak

Üç büyükşehirde hava daha da ısınacak.

Başkent'in kuzey kesimlerinde pazartesi günü kısa süreli yağış var. Cuma gününe kadar yağış yok, sıcaklık 14 derece civarında.

İstanbul'da 3 gün yağış yok, sıcaklık hafta sonuna kadar 17 derece, İzmir'de çarşamba ve perşembe günü sağanak bekleniyor, sıcaklık 19 dereceye yükselecek.