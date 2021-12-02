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    Yurttan kış manzaraları

    Yurttan kış manzaraları

    Kar yağışı tüm yurtta etkisini göstermeye başlarken, Marmara'da kuvvetli lodos ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve bir çok ilde de kar yağışı görüldü.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 03:50
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    Soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle birlikte Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

    Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

    Yurttan kış manzaraları #1

    ERCİYES KAR 15 SANTİMİ GEÇTİ

    Türkiye'nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı'nda, devam eden kar yağışıyla beraber yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santim oldu.

    Yurttan kış manzaraları #2

    ERZURUM-ERZİNCAN KARAYOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

    Erzurum-Erzincan karayolunda sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Tır ve kamyonların kayması sonucu ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

    Yurttan kış manzaraları #3

    ELAZIĞ'A MEVSİMİN İLK KARI

    Kent genelinde soğuk hava ve fırtına etkisini gösterirken Elazığ Baskil'in Zeyve İçlikaval köyünde kar yağışı başladı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Elazığ'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 8 derece en düşük sıfırın altında 2 derece olacağı belirtildi.

    Yurttan kış manzaraları #4

    YILDIZ DAĞI'NDA 10 SANTİMLİK KAR

    Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi geçti.

    Yurttan kış manzaraları #5

    ERZURUM, KARS VE ARDAHAN DA KAR YAĞIŞI

    Erzurum'da etkili bir şekilde başlayan yağan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarına başladı.

    Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Ardahan'da adeta beyaz esaret yaşanıyor. Ardahan'ın çevre illerle olan ulaşım ağında da aksamalar yaşandı.

    Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Biranda etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

    Yurttan kış manzaraları #6

    ARDAHAN DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİMİ GEÇTİ

    Ardahan'da lapa lapa yağan kar sonrası çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde 30 santimi aşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    Yurttan kış manzaraları #7

    ZONGULDAK'TA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile örtünen köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Köy halkı ise o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Yurttan kış manzaraları #8

    BURSA DA BEMBEYAZ

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

    İnegöl'ün Boğazova bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Ormanlık alanlar beyaza büründü. Muhteşem manzara drone ile havadan görüntülendi.

    Yurttan kış manzaraları #9

    Yurttan kış manzaraları #10

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