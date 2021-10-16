Yurttan sonbahar manzaraları

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, tüm yurtta kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Uludağ'dan Tokat'a kadar birbirinden güzel manzaralar, görenlere görsel şölen yaşattı.

Her mevsimiyle ayrı güzel ve bereketli olan Türkiye, sonbaharın sarı renklerine büründü.

Kışın ayrı, ilkbahar ayrı ve yazın bambaşka olan yurtta, sonbahar renkleri görenleri büyülüyor.

Tokat'ın Turhal yolunda bulunan kavak ağaçları, altına rengine dönen yapraklarla sürücüleri karşılıyor.

Uludağ ise sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hâkim olduğu eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini selamlıyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri, sonbaharın renklerini sessiz doğasıyla buluşturdu ve o kareler drone ile görüntülendi.

TÜRKİYE SONBAHARA TESLİM

Türkiye'nin her köşesinden sonbahara özel çekilen kareler gelirken, bazılar görenlerin dikkatini çekti.

Bünyesinde meşe, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ’da sonbahar güzelliği gözler önüne serildi.

1961’de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Uludağ'da güz güzelliği FOTO GALERİ

RENKLERİYLE HAYRAN BIRAKTI

Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta hayran bıraktı.

SÜRÜCÜLERİ YAVAŞLATAN MANZARA

Tokat Turhal kara yolunun iki tarafında bulunan kavak ağaçları, sonbaharın gelmesiyle yeşilden sarıya döndü.

Hızlarını düşüren vatandaşlar manzarayı izleyerek yol kat ediyor. Kimi vatandaşlar araçlarından inerek, hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Yoldan otomobiliyle geçen vatandaşlardan Mehmet Yürür, manzaraya kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, “Eşimle birlikte manzarayı görünce dayanamadık, fotoğraflamak istedik. Manzara hızımızı kesmiş oldu. Burayı fotoğraflamadan geçemezdik.” dedi.

"MANZARAYI GÖRÜNCE DAYANAMADIK"

Orhan Şensoy ise Samsun’dan Tokat’a giderken doğa harikasını görünce durarak fotoğraf çekindiklerini belirterek, “Manzarayı görünce hızımızı kestik ve buna duyarsız kalmadık” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİ SONBAHARIN RENKLERİNİ KUCAKLIYOR

Samanlı Dağları'nda, sonbaharla sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği güzel manzara oluştu.

Kente gelenlerin uğrak yerlerinden Başiskele ilçesindeki Menekşe Yaylası'na çıkan yollarda, sonbaharın renkleri eşsiz manzaralar sunuyor.

Kocaeli'de sonbahar renkleri FOTO GALERİ