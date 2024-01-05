Yusuf Kavaklı Hoca'ya soruldu: Kadın dışarı çıkmak için eşinden izin almalı mı Karım dışarı çıkmak için benden izin almak zorunda mı? Kocam oyun bağımlısı, bu günah mı? Yusuf Kavaklı Hoca cevapladı.

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ensonhaber.com

Beyaz TV'de Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'ın konuğu olan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, izleyicilerin sorularını yanıtladı.



Bir erkek izleyicinin, eşinin dışarı çıkmak için kendisinden izin almak istemediğini, bu konuda izin almasının zorunlu olup olmadığı sorusuna Kavaklı Hoca şöyle yanıt verdi:

"Kadın, dışarı çıkmak için erkeğinden izin almalı"

Kadın, kocasından izin alarak gitmeli. Kocası, kadının nereye gittiğini bilmeli. Kadın da kocasının nereye gittiğini bilmeli. Hayat müşterek diyor muyuz? Dediğinizi yapın.

Nur Viral'in "Erkeklere de hayat işine geldiğinde müşterek, işine gelmediğinde değil." çıkışına Yusuf Kavaklı Hoca da "Yani kadınlar için değil sanki, hemen yamultuyorsun lafı" sözleriyle takıldı.



Oyun bağımlısı olmak günah mı?

4 aylık evli olan bir kadın seyirci de kocasının oyun bağımlısı olduğunu, kendisiyle ve evle pek ilgilenmediğini, bunun günah olup olmadığını sordu.

Yusuf Kavaklı Hoca'nın yanıtı ise şöyle oldu:

