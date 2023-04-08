Yusufeli ilçesi suya gömülü: Eski ve yeni yerleşim yeri aynı kadrajda görüntülendi

İHA

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

26 Şubat 2013'te Artvin'deki Çoruh Nehri üzerine temeli atılan baraj 22 Kasım'da 2022'de su tutmaya başladı.

Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın kapaklarının kapanmasının ardından su seviyesi 105 metreye ulaştı.

Eski yerleşim yerinin büyük kısmı suya gömülürken, yeni yerleşim yerinde ise hayat devam ediyor.

İlçenin üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerinde yaşayanlar, su tutan eski ilçe merkezini izleyebiliyor.

Yamaca çıkan vatandaşlar, aynı karede buluşan eski ve yeni ilçeyi kayıt altına alıyor.

İlçe halkından Adem Demirkıran, yeni Irmakyanı köyüne zaman zaman çıkarak eski ve yeni Yusufeli’yi izlediğini, görüntülediğini söyledi.

Demirkıran şu ifadeleri kullandı:

Yeni ilçeye taşınmalar bitti. Eski ilçenin ise yüzde 70-80’i artık sular altında. Su dolmaya devam ediyor. Bizler de yeni ilçe merkezinde yeni yaşam alanlarımızı oluşturmaya mücadele ediyoruz. Alışacağız inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde güzel bir ilçeyi oluşturmuş olacağız. Hüznün ve gözyaşının hatıralarımızın gömüldüğü bir su var. Yukarıya döndüğümüz zaman da geleceğimiz, yaşantımız, hayallerimiz var. Onun için çok fazla aşağıya bakmak istemiyoruz. Yukarıya bakmak istiyoruz. Yeni ilçe, yeni hayat, yeni yaşam, yeni hayaller diyoruz.