Yusufeli yeni merkezin son hali Sular altında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine taşınma süreci tamamlandı.

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 100 metrenin üzerine çıktı.

Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahipleri taşınma işlemini tamamladı.

Vatandaşlar evlerine yerleşti, esnaf dükkanların açmaya başladı. Cadde ve sokaklar insanlarla dolarken, parklarda çocuk sesleri yankılandı.

Hatıraları sulara gömülen Yusufeli sakinleri ise yeni ilçeye alışmaya çalışıyor.

"Biraz hüzünlüyüz"

İlçede yaşayan 57 yaşındaki Erdal Tüysüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yavaş yavaş alışıyoruz. Eski sulara gömülüyor, biraz hüzünlüyüz ama alışmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor ve yaşamaya devam edeceğiz.

"Bir sıkıntımız yok"

Kahvehane işleten Ekrem Doğan ise şu ifadeleri kullandı:

30 yıldır esnaflık yapıyorum. Aşağıdaki Yusufeli’nden şu an çıktık yeni Yusufeli’ne. 2 aydır buradayız, iyi beklediğimiz kadar var. Ben bu kadar da beklemiyordum. Vatandaş çıktı alıştı. İşimiz iyi, bir sıkıntımız yok. Devlet büyükleri orada evimizi yerimizi aldı, burada da evimizi yerimizi verdi. Çıktık rahatız şükür. Bir sıkıntımız yok. Devletimiz var olsun.

"Yerimizden memnunuz"

Kasap Yusuf Küçük de şunları söyledi: