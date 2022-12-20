Petrol
80.13
0.41%
Euro
19.8091
0.13%
Dolar
18.6542
0.02%
Altın
1.082
0.99%
Borsa
5432
0.00%
Bitcoin
319.483
0.60%
BTXN Coin
7.96
-4.78%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Yusufeli'nde kamu binaları yıkılmaya başladı

    Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak bölgede yıkım başladı. Toplanan demirler, geri dönüşüm için kullanılacak. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
    • 20.12.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusufeli'nde kamu binaları yıkılmaya başladı

    Türkiye'nin en büyük iskan projesi 22 Kasım'da hayata geçirildi.

    Artvin'deki Çoruh Nehri üzerine 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

    558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle, depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

    Su seviyesi 51 metreye ulaştı

    2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 51 metreye ulaştı.

    DHA'nın aktarımına göre; Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü, kısmen su altında kaldı.

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #1

    Yıkım başladı

    Merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde kapısına kilit vurulup, yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alım sürecine geçildi.

    İlçede 72 yıllık hükümet konağı, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin altında iş makineleriyle yıkıldı.

    İşçiler ise tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başladı. Toplanan demirler geri dönüşüm için kamyonlarla taşındı.

    İlçedeki diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #2

    Yeni yerleşim 153 hektarlık alana kuruldu

    24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi.

    3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı.

    Yusufeli'nde kamu binaları yıkılmaya başladı VİDEO

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #3

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #4

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #5

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #6

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #7

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #8

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #9

    Yusufeli nde kamu binaları yıkılmaya başladı #10


    Tuzla'da valeler arasında silahlı kavga: 7 gözaltı
    3. Sayfa

    Tuzla'da valeler arasında silahlı kavga: 7 gözaltı

    Antalya'da ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü
    3. Sayfa

    Antalya'da ağaç keserken 70 metrelik uçurumdan yuvarlanıp öldü

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir