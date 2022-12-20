Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak bölgede yıkım başladı. Toplanan demirler, geri dönüşüm için kullanılacak. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi 22 Kasım'da hayata geçirildi.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerine 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle, depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

Su seviyesi 51 metreye ulaştı

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 51 metreye ulaştı.

DHA'nın aktarımına göre; Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü, kısmen su altında kaldı.

Yıkım başladı

Merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde kapısına kilit vurulup, yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alım sürecine geçildi.

İlçede 72 yıllık hükümet konağı, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin altında iş makineleriyle yıkıldı.

İşçiler ise tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başladı. Toplanan demirler geri dönüşüm için kamyonlarla taşındı.

İlçedeki diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.

Yeni yerleşim 153 hektarlık alana kuruldu

24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi.

3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı.

Yusufeli'nde kamu binaları yıkılmaya başladı VİDEO



























