Euro
9.623
0.42%
Dolar
8.1788
0.32%
Altın
452.95
-0.26%
Borsa
1.43
0%
Bitcoin
471.760
-0.64%
EXEN Coin
19.33
-3.97%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda, yağış ve dağlarda bulunan karların erimesiyle birlikte su seviyesi yüzde 98 oranına ulaştı.

    Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, su seviyesi 50 milyon metreküpe yaklaştı.

    BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

    Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

    Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı #1

    Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı #2

    Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir