Yuvacık Barajı doldu, baraj kapakları açıldı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı’nda, deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda, yağış ve dağlarda bulunan karların erimesiyle birlikte su seviyesi yüzde 98 oranına ulaştı.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, su seviyesi 50 milyon metreküpe yaklaştı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.