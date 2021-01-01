Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü

Su seviyesinin 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştüğü Yuvacık Barajı’nın son hali endişelendirirken, yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor.

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

YÜZDE 15’E DÜŞTÜ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü.

YEREL KAYNAKLARDAN İÇME SUYU TAKVİYESİ

Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle Sapanca Gölü’nden ve yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor.