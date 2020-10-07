Yüz yüze eğitime geçilmesi üzerine tatil beldelerindeki yerli turist sayıları da azaldı. Kuşadası plajlarındaki yabancı turist sayısı, yerli turistleri geçti.

21 Eylül itibari ile ülke genelinde yüz yüze eğitim dönemine geçilmesi üzerine Aydın'ın turistik yeri Kuşadası'na İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklaması, dönüşleri daha da hızlandırdı.

Yerli turistlerin bir bölümünün turistik kentten ayrılması plajlardaki yoğunluğa da yansıdı. Sıcaklığın 30 derece olarak ölçüldüğü kentte, uygun havaya rağmen plajlar boş kaldı.

YABANCI TURİST SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Yerli turistin dönmesiyle Kuşadası'nın mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Plajlarda denize girip güneşlenenlerin çoğunluğunun yabancı turist olması dikkati çekti.

Yüz yüze eğitim nedeniyle Kuşadası, yabancı turistlere kaldı VİDEO



"KASIM AYININ SONUNA KADAR TURİST BEKLİYORUZ"

Kuşadası'na kasım ayının sonuna kadar yerli ve yabancı turist beklediklerini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklaması ilçemizden yerli turistlerin bir kısmının ayrılmasına neden oldu.





Bu da dolayısıyla otel ve plajlardaki yoğunluğun azalmasına yol açtı. Ancak hala yurt dışı pazarından rezervasyon talebi alıyoruz. Özellikle İngiltere pazarı yılın bu mevsiminde bizim için önemli bir kaynak oluşturacak” diye konuştu.

















