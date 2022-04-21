Yüze buz uygulamanın 5 mucizevi etkisi

Buz kalıpları cilt bakımı için kullanılmaya başlandı. Cilde oldukça faydalı olan buz kalıpları, inatçı sivilceler ve kırışıklıklarla baş etmemiz konusunda ise büyük katkı sağlıyor.

Her kadın için cilt bakımı önemli ancak günümüzde bu durum oldukça pahalı bir hale geldi. Cilt bakımı yapan güzellik merkezleri, uyguladıkları fiyatlarla bu işlemleri zor hale getiriyor.

Her kadının hakkı olan bakımdan uzak kalmamak ise kişiye bağlı.. Evde yapacağınız bakımlarla cildinizi destekleyebilirsiniz.

"Çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır" sözünün doğruluğunu kanıtlayan nitelikte birçok örnek var.

Bu örnekler arasında yer almamak için bir kadın olarak, bakıma özen göstermeli ve doğru uygulamaları yapmalıyız.

Ciddi paralar ödeyip istediği sonucu elde edemeyen ya da yüzü zarar gören kadınların sayısı azımsanmayacak kadar fazla..

Bu nedenle az ürünle ama doğal yollarla cildimize gereken özeni göstermeli ve bakımı aksatmamalıyız.

Bu doğal yöntemlerden birisi olan bu kalıpları, cildimiz için kullanılmaya uygun bir hale geldi. Evde sadece içecekleri soğutmak ya da elimiz yandığında acısını alsın diye kullandığımız kalıplar, alanını genişletti.

Sıcak havalarda daha çok işe yarayan buz ve bu kalıpları, cilde kaybettiği güzelliği geri kazandırma konusunda destek oluyor.

Buz kalıplarıyla cilt bakımı yapmanın etkileri

Gözenekleri sıkılaştıran buz, kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bunu yapmak için birkaç tane buzu beze sarın ve 30 saniye kadar yüzünüzde gezdirin. Bu sayede kaybedilen canlılık geri gelecek.

Yüze uygulanan bu kalıpları; ciltte biriken yağ ve kir parçalarını yok etmeye yardımcı oluyor. Böylece sivilcelerin neden olduğu ağrı, iltihaplanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Kan dolaşımının arttıran buz, ciltteki solgunluğu giderip canlı görünmesine destek olur. Bu sayede cildiniz üzerindeki yorgunluğu atar ve bebeksi bir görünüme kavuşur.

Cilt hücrelerini harekete geçiren buz kalıpları, kaybedilen renk tonunu eşitler ve cildin beyazlamasına katkı verir.

Güneş yanıkları nedeniyle cildiniz soyuluyorsa, buz kalıpları sayesinde bundan kurtulmak mümkün. Beze sardığınız birkaç buzu yüzünüze uygulayan ve lekelere veda edin.