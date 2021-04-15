Yüzyıllardır süren bir Ramazan geleneği: Güllaç Tarifi

Osmanlı ve Türk Ramazan kültürünün geriye kalan en önemli miraslarından biri olan güllaç tatlısı, geçmişten günümüze iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yüzyılların Ramazan gelenekleri arasında varlığını korumaya başaran güllaç, zaman içerisinde değişime uğrayarak bugünkü haline gelmiştir. 13. yüzyıla ait en eski tarifine göre, güllaç yapraklarını hazırlamak için buğday nişastası ve su veya çırpılmış yumurta akıyla yapılan sulu bir hamur saca dökülürdü. Bugün ise güllaç hamuru mısır nişastası ve sudan yapılmaktadır. Güllaç yapraklarının yapılışının yanı sıra, tatlı yapımında da yöreye ve zamana göre farklılıklar gözlemlenmiştir.

SARAY MUTFAĞI’NDAN SOFRALARIMIZA

Güllaç, Saray Mutfağı’na ilk kez 1489 yılında alındı. Kastamonulu Ali Usta, elinde kalan yufkaları, saray görevlilerine Kastamonu gezisi sırasında şekerli sütle ıslayıp bir tatlı haline getirdi. Orada bu tatlıyı beğenen saray görevlileri, bu tatlıyla beraber Ali Usta’yı da saraya tatlıcı olarak götürdü.

Osmanlı sultanlarının sofralarından eksik etmediği güllaç, genellikle şeker şerbetiyle yapılır, gül suyu, misk, kaymak, Şam fıstığı, badem veya fındık da katılırdı. Güllaç yaprakları bohça, muska veya rulo şeklinde sarılırdı. Yaprakların yumurtaya bulanarak kızartıldığı ve şerbete atıldığı bir çeşidi de vardı.

Şimdilerde yöreye göre değişkenlik gösteren güllaç yapımında, ceviz, nar ve süt kesmiği gibi lezzetler yer alıyor. Sizler için bu tarifte klasik tepsiyle hazırlanan güllaç tarifini hazırladık.

Sizin yörenizde güllaç nasıl yapılır? İçerisine hangi malzemeler kullanılır? Yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın…

Klasik Güllaç Tarifi VİDEO

KLASİK GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler

- 2,5 litre süt

- 650 gr şeker

- 6 yemek kaşığı gül suyu

- 12 yaprak güllaç yufkası

- 8 yemek kaşığı toz antepfıstığı

- 10 adet çilek

Yapılışı

Derin bir tencereye sütü ve şekeri ekleyin ve iyice karıştırın. Şeker eriyinceye kadar ara ara karıştırarak hafif kaynatın. Hazırladığınız karışımı ılıması için bir kenara alın. Ilıdığında gül suyunu ekleyin ve karıştırın.

Yuvarlak bir tepsiye güllacın bir yaprağını, parlak kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve üzerine hazırladığınız sostan 2-3 kepçe gezdirin. Güllaç yaprakları ve sosunuz bitinceye kadar 12 kat bu işlemi tekrarlayın.

Sosu iyice içine çeksin diye 1 saat kadar dinlendirin. Üzerine toz antepfıstığı serpin ve doğranmış çilek parçalarını yerleştirip soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun…