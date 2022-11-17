Z kuşağı iş dünyasında dinamikleri değiştiriyor

Talent LMS’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 31’i, yöneticilerinin baskısından şikayet ediyor.

Son dönemin en popüler konularından biri Z kuşağı...

Belli bir yaş üstündeki insanların 'yeni nesil gençler' şeklinde nitelendirdiği bu renkli kuşak, sadece toplumsal-sosyal dinamikleri değil iş dünyasının dinamiklerini baştan yazıyor.

İş dünyasında algılar yıkılıyor

Teknolojiyle birlikte sınırların ortadan kalktığı bir evrene doğan Z kuşağı, iş dünyasının dinamiklerini değiştirmekle kalmıyor, yöneticilerin bir organizasyonu nasıl yönetebileceğine, görevlendirebileceğine ve motive edebileceğine dair yıllardır kabul gören algıları yıkarak baştan yaratılmasına vesile oluyor.

DHA'nın haberine göre; Talent LMS’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma da iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyonunun beklentileriyle yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Sosyal bilinçli insanlarla çalışmak istiyorlar

Açıklanan verilere göre, Z kuşağının yüzde 82’si iş yerinde iyi bir psikolojiye sahip olmanın meslek hayatlarındaki en önemli konular arasında yer aldığını söylerken, 4 kişiden 3’ü (yüzde 76) çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların bulunmasını istiyor.

Yüzde 31 yönetici baskısından şikayetçi

Neredeyse her 3 katılımcıdan biri (yüzde 31) yöneticilerinin baskısından dolayı stresle baş etmekte zorlandığını belirtirken, genç profesyonellerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasi yönetim biçimine geçiyor.