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    Z kuşağı iş dünyasında dinamikleri değiştiriyor

    Talent LMS’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 31’i, yöneticilerinin baskısından şikayet ediyor.
    • 17.11.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:08
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    Z kuşağı iş dünyasında dinamikleri değiştiriyor

    Son dönemin en popüler konularından biri Z kuşağı...

    Belli bir yaş üstündeki insanların 'yeni nesil gençler' şeklinde nitelendirdiği bu renkli kuşak, sadece toplumsal-sosyal dinamikleri değil iş dünyasının dinamiklerini baştan yazıyor.

    İş dünyasında algılar yıkılıyor

    Teknolojiyle birlikte sınırların ortadan kalktığı bir evrene doğan Z kuşağı, iş dünyasının dinamiklerini değiştirmekle kalmıyor, yöneticilerin bir organizasyonu nasıl yönetebileceğine, görevlendirebileceğine ve motive edebileceğine dair yıllardır kabul gören algıları yıkarak baştan yaratılmasına vesile oluyor.

    DHA'nın haberine göre; Talent LMS’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma da iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyonunun beklentileriyle yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

    Z kuşağı iş dünyasında dinamikleri değiştiriyor #1

    Sosyal bilinçli insanlarla çalışmak istiyorlar

    Açıklanan verilere göre, Z kuşağının yüzde 82’si iş yerinde iyi bir psikolojiye sahip olmanın meslek hayatlarındaki en önemli konular arasında yer aldığını söylerken, 4 kişiden 3’ü (yüzde 76) çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların bulunmasını istiyor.

    Z kuşağı iş dünyasında dinamikleri değiştiriyor #2

    Yüzde 31 yönetici baskısından şikayetçi

    Neredeyse her 3 katılımcıdan biri (yüzde 31) yöneticilerinin baskısından dolayı stresle baş etmekte zorlandığını belirtirken, genç profesyonellerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasi yönetim biçimine geçiyor.


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