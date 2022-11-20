Z kuşağı sade gelinlik tercih ediyor

Bu yıl ve önümüzdeki düğün sezonlarında gelinler ve Z kuşağı artık "Helen" model gelinlikleri tercih ediyor. Prenses ve şatafatlı gelinlik yerine vitrinler, sade gelinliklerle yer değiştirdi.

Bu yıl yaz düğün sezonu kapanışı ile beraber yeni dönem gelinlik modelleri piyasaya sürüldü. Gelinlik tercihinde en orijinal ve en göz alıcı gelinlik modelini seçmek isteyen gelinler arasında Z kuşağı gelinlik tercihleri ise sade zerafetten yana oldu.

"Z kuşağı eşittir sadelik"

İHA'nın haberine göre, şatafat ve prenses model olarak bilinen gelinklerin artık geride kaldığını yeni dönemde sadelikten yana gelinlikler tercih ediliyor,

Henüz evlilik için yaşları erken sayılsa da Z kuşağının beğendiği gelinlik tarzı, "kabarık" diye tabir edilen gelinliklerden sıyrılıyor. Bu kuşağın beğenisi şatafattan, abartıdan sıyrılarak, tamamen "helen" denilen, sade üzerinde taş, küpür veya herhangi bir ışıltı olmayan gelinliklere yöneliyor.

Helen model gelinlikler kabarık modelleri solladı

Kayseri’de Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Muzaffer Büyükşekerci, Z kuşağının 2022 yılında genellikle sade diye tabir edilen "helen" modeli gelinlikleri tercih ettiğini belirterek, artık gelinlerin abartıdan uzak, sade gelinlikleri tercih ettiklerini aktardı.

2022 yılı ve önümüzdeki düğün sezonunda her sene biraz daha gündemdeki yerini büyüten ve popülaritesi artan "helen" yani kabarık olmayan modeller, bu sene de vitrinlerde yerini aldı.