Zabıta memuru, oyuncak tutkusuyla 5 bin parçalık koleksiyon yaptı

Çocukluğundaki oyuncakları biriktirerek başladığı hobisini koleksiyona dönüştüren Mesut Bulut, 5 bine yakın objeyi evinin bir odasında kendisi için sergiliyor.

Küçükken başladığı oyuncak biriktirme tutkusu şimdilerde koleksiyon sahibi olmasına yetecek kadar büyüyen 31 yaşındaki zabıta memuru Mesut Bulut, kutuların içinde biriktirmeye başladığı oyuncaklar dolaplara ve kanepe altlarına sığmayınca evinin bir odasını tutkuyla bağlandığı hobisine ayırdı.

Bulut, yaklaşık 5 bin parçadan oluşan, hepsi sağlam ve farklı dönemlerin stillerini yansıtan oyuncaklarına gözü gibi bakıyor, onların listesini tutuyor ve her rafta hangisinin olduğunu ezbere biliyor.

İçinde günlerce kalsa dahi sıkılmadığı Gaziosmanpaşa’daki odasında AA ekibini karşılayan Bulut, oyuncak ve figür biriktirme tutkusunu anlattı.

"Küçük yaşlardan gelen bir bağ"

Kendisine ait bir ortam olmasını istediği için odasını koleksiyonuna ayırdığını ifade eden Bulut, "Küçük yaşlardan gelen bir bağ bu. Nereye baksam onları görmek istedim. Küçük yaşlarımda oyuncaklarla oynuyor ve onları topluyordum. Büyüdüğümde de bundan vazgeçemediğimi gördüm ve toplamaya başladım. İlk başlarda sergileme alanım olmasa da çekmecelerde sakladım sonra bu sevda, bu hale dönüştü." dedi.

1000'den fazla koleksiyoncudan oyuncak topladı

Bulut, koleksiyonculuğun sabır gerektiren bir uğraş olduğunu, oyuncakları 1000'den fazla koleksiyoncudan topladığını söyledi.

Koleksiyoncularla aralarında paslaştıklarını dile getiren Bulut, "Takas oluyor, hediyeleşmeler oluyor. Ayrıca bitpazarlarına da sık sık uğruyorum ama seri yapmak ekstra zaman alan bir şey. Sürekli onu bulmaya çalışıyorsun. On tane seri var mesela 9 tanesi var. Biri için aylarca koşturduğum zamanlar da oldu." diye konuştu.

Raflara dizemediği oyuncaklar var

Evinin çekmeceleri ve baza altlarında dahi hâlâ raflara dizemediğini oyuncaklar olduğunu anlatan Bulut şöyle devam etti:

"İleride daha büyük bir eve geçtiğim zaman belki iki odaya yayacağım, belki evin salonunu komple koleksiyon yapacağım. Küçükken oyuncaklarımla çok güzel oynuyordum, kırmıyordum, hepsine çok iyi bakıyordum. Buradaki oyuncakların 100'den fazlası çocukluğumdan kalma. Bu zamana kadar o yüzden sağlam bir şekilde geldiler. İyi ki de kırmamışım. O zamanlar varilde saklıyordum. Oyuncaklar aslında kalite kalite değişiyor ama malzeme ve içerik olarak her zaman eski oyuncaklar daha iyi. Şimdiki bir Ninja Kaplumbağa figürü ile eski bir Ninja Kaplumbağa figürü arasında dağlar kadar fark var. Aynı şey Kinder ya da hamburger oyuncakları için de geçerli."

Bulut, tepkisini ölçmek için odasına aldığı küçük yeğeninin donup kaldığını, sonra da oradan çıkmak istemediğini, ona sık sık oyuncak hediye ettiğini anlattı.

Çocuğu olursa ne yapacak?

Geçen ay evlenen Bulut, "İleride çocuğunuz olduğunda oyuncaklarınızla oynamasına izin verecek misiniz?" sorusuna "Gerçekten kritik bir soru. Kendimi buna hazırladım. Ona birkaç koli oyuncak hazırladım, parçalamasın diye ama gelip bu odadan bir oyuncağı isterse oyuncaktan vazgeçeceğim diye düşünüyorum." cevabını verdi.

"Annem de çiçeklerini evladı gibi seviyor"

Annesi Rezzan Bulut'un da çocuk ruhlu bir kadın olduğunu, zaman zaman oyuncaklarından alan annesinin 700'ü aşkın çiçeği bulunduğunu ifade ederek "Onları evladı gibi seviyor. Kaşıkla pipetle su veriyor." dedi.

"Oyuncaklarım 100 yıl sonra tarihi eser olabilir"

Bulut, ziyaret ettiği Sunay Akın'ın oyuncak müzesini çok beğendiğini dile getirdi.

Müzede bambaşka diyarlara gittiğini, Akın'ı tebrik ettiğini aktaran Bulut, "Benim oyuncaklarımın da o yolda ilerlediğimi düşünüyorum, 50-100 yıl sonra bunlar da tarihi eser niteliği taşıyacak. Çoğu kişi gelip görmek istiyor. Hoşuma da gidiyor bu açıkçası. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyorum." diye konuştu.

"Çocuk ruhlu bir insan koleksiyon toplayabilir"

Her şeyi detayına kadar yazıp istatistik tuttuğunu anlatan Bulut şöyle devam etti:

"Bir yılda koleksiyona harcadığım para, senelik benzin paramı geçiyor. Ayda 2 bin lira limit koysam da onu aştığım zamanlar, dayanamadığın şeyler oluyor çünkü fırsat gelmiş, almadığın zaman kaçırıyorsun. Nadir bir parça, ne yapacaksın? O zaman ayda 5 bin liraya kadar çıkıyor. Koleksiyonculuk çok güzel bir uğraş. İnsanların bazen ön yargıları oluyor. 'Büyüdün hâlâ oyuncaklarla oynuyorsun. Evlen de çocuğunla oyna.' falan. Bu tarz çok yorum geliyor. İnsanların şunu bilmesi gerekiyor: Bunun yaşla ilgisi yok, yaş ilerlese de ruhlar aynı. Çocuk ruhlu bir insan koleksiyon toplayabilir. Herkes mutlu olduğu şeyle yaşamak ister. Ben de odamın içinde duvarlar bunlarla kaplı, onları görünce mutlu oluyorum. Herkes sevdiği uğraşın peşinden gitsin."

Odasında 4 bin 500’den fazla oyuncak olduğunu fakat evin diğer odalarında yer alan depolama alanlarındakilerle birlikte bunun 5 bini bulduğunu dile getiren Bulut yakında tekrar sayım yapacağını sözlerine ekledi.