Zam maratonu başladı! Milyonlarının gözü bu masada... Memur zamları ne zaman belli olacak?

Zam maratonu başladı! Milyonlarının gözü bu masada... Memur zamları ne zaman belli olacak?

Milyonlarca memur ve emekli memurun aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Peki zamlar ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme ile maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

Peki, toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Takvime göre, 10 Ağustos'a kadar ilgili komisyonlar çalışmalarını yürütecek.

11 Ağustos'ta taraflar yeniden pazarlık masasına gelecek.

Hükümet ise teklifini 12 Ağustos’ta açıklayacak.

22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde, süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınacak.

Nihai karar ise 31 Ağustos’a kadar Kurul tarafından verilecek.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Öte yandan önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.