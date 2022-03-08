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    Zam üstüne zam! Güncel benzin ve motorin kaç TL oldu? 9 Mart'tan itibaren...

    Akaryakıt fiyatlarına 9 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak bir zam daha yapıldı. Peki benzin ve motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte son zamla birlikte güncel fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 16:13
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    Zam üstüne zam! Güncel benzin ve motorin kaç TL oldu? 9 Mart'tan itibaren...

    Akaryakıtta yapılan son zammın üstünden 24 saat geçmeden bir zam daha geldi.

    Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmekte zorlanıyor...

    9 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

    Üst üste yapılan zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor.

    Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? gibi sorular merak ediliyor.

    İşte 89 Mart Çarşamba'dan itibaren akaryakıtta güncel fiyat listesi...

    2022 MOTORİN KAÇ TL?

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 21,21 TL'den 22,08 TL'ye
    İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 21,03 TL'den 22,62 TL'ye
    Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 21,29 TL'den 22,88 TL'ye yükselecek.

    BENZİN LİTRE FİYATI 2022

    İstanbul benzin litre fiyatı: 19,25 TL'den 20,32 TL'ye
    İzmir benzin litre fiyatı:19,37 TL'den 20.44 TL'ye
    Ankara benzin litre fiyatı: 19,34TL'den 20.41 TL'ye  yükselecek.


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