Zamlardan sıkılanlara: Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak 9 ipucu

Araç sahipleri, sürekli artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yollarını araştırıyor. İşte araçlarda yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak yöntemleri derledik.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ekonomi piyasalarını da bir hayli hareketlendirmiş durumda.

İki ülke arasında yaşanan gelişmeler, dolar ve altın fiyatlarının yanı sıra küresel petrol fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan artış da akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Son zamanlarda LPG, benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar, araç sahiplerinin cebini yakıyor. Hal böyle olunca araç satın almak isteyen veya araç sahibi olan kişilerin endişelendikleri ilk şey yakıt tüketimi oluyor.

Sürücüler, yakıt litre fiyatlarının artması nedeniyle araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yollarını araştırıyor.

Araçlarda yakıt tasarrufu yapabilmek için birçok farklı yöntem bulunuyor. Araçların bakımının yapılmaması, aşırı hızlı kullanılması ve ani fren yapmak gibi durumlar araçlarda yakıt tüketimini etkileyebiliyor.

Sizler için artan akaryakıt fiyatları sonrası otomobillerinizde yakıt tasarrufu yapmanızı sağlayacak 9 öneriyi sıraladık. Bu önerilere dikkat ettiğinizde, daha az yakıtla daha uzun mesafeler gidebilmeniz mümkün.

ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU YAPMANIN YOLLARI

Araçlarda yakıt tasarrufu yapmak, hem aracınızı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor hem de bir ekonomik açıdan tasarruf etmenize imkan tanıyor. Yakıta gelen zamlar düşünüldüğünde bu tasarruf oldukça önem arz ediyor.

HIZINIZI AZALTIN

Araçlar hıza bağlı olarak yakıt tükettiğinden hızlı seyahat etmek yakıt tüketimini artırıyor. Yani aracınızın hızını azaltarak tasarruf etmeniz mümkün. Örneğin aracı 90 kilometre hızda sabit tutmak aşırı yakıt tüketimini önlüyor.

GEREKSİZ AĞIRLIKLARA YER VERMEYİN

Bazen araçlarda gerekli olmadığı halde ağır eşyalar taşıyabiliyoruz. Genellikle fazla yüklerden kurtulmak, aracın performansını artırmak için yapılıyor.

Ancak faydası bununla sınırlı değil, fazla ağırlıkların atılması aracın yakıt tüketimini de büyük oranda azaltıyor.

KLİMAYI DAHA AZ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Yapılan açıklamalara göre, klima kompresörü motora ekstra bir yük yapıyor ve yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor.

Bu nedenle insanı bunaltan, trafiği çekilmez hale getiren sıcak havalarda mümkün olmasa da elinizden geldiğince klimanızı daha az kullanmaya çalışın.

Aracınızın içini serin tutmak için klima yerine güneşlik gibi yöntemleri deneyerek yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

TAVAN RAYLARINDAKİ SAKLAMA KUTULARINDAN KURTULUN

Yakıt tasarrufu için oldukça önemli şeylerden biri de aerodinamiktir. Özellikle elektrikli otomobil üreticileri, araçlarının daha iyi bir menzil sunması için sürtünme katsayısını düşürmeye özen gösteriyor.

Siz de aracınızın üstünde bulunan tavan raylarına taktığınız saklama kutularını çıkararak aracınızın sürtünmesini azaltabilirsiniz.

GAZ PEDALINA ÇOK FAZLA DOKUNMAYIN

Yakıt tüketimini azaltmanın en önemli yöntemlerinden biri de gaz pedalına hafif bir şekilde dokunmak.

Eğer aracınızın gaz pedalına sert bir şekilde dokunursanız yakıt tüketiminiz büyük oranda artış gösterecektir. Ancak hafif dokunarak daha iyi bir yakıt tüketim değerine ulaşmanız münkün.

BEKLEME HALİNDEYKEN MOTORU KAPATIN

Bekleme halindeyken aracın çalışır durumda olması yakıt tüketimini artıyor. Bu nedenle bekleme halindeyken aracın motorunun kapatmak yakıt tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

DUR KALK YAPMAYIN

Dur kalk yapmak aracın yakıt tüketimini artırıyor. Bu nedenle trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyahat etmemeye özen gösterin. Ayrıca aracı doğru viteste kullandığınızdan emin olun.

ARACINIZIN BAKIMLARINI ZAMANINDA YAPTIRIN

Zamanla aracın motorunda ve parçalarında sorunlar ve arızalar meydana gelebiliyor ve bu sorunlar, yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor.

Bu nedenle yakıt tasarrufu yapabilmek için aracınızın bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırmanız gerekiyor.

LASTİK BASINCINA DİKKAT EDİN

Yakıt tüketimi söz konusu olduğunda lastiklerin basıncı da önem arz ediyor. İdeal lastik basıncı ile lastiklerin yola sürtünmesinde harcanan enerji miktarını azaltıp yakıt tasarrufu yapabilmek mümkün. Örneğin 69 milibarın altında şişirilmiş lastikler, %3’e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

YAKIT TÜKETİMİ HESAPLAMA

Kilometre göstergesi

Araçların gösterge panelinde yakıt tüketimi değerinin bulunduğu bir alan vardır. Aracın kilometre başına ne kadar yakıt tükettiğini öğrenmek için buradaki değeri 100’e bölmeniz gerekiyor.

Örneğin; aracınız 100 kilometrede 9 litre yakıt tüketiyorsa, bu kilometre başına 0,09 litre yakıt tükettiği anlamına geliyor. 1 litrelik yakıtın fiyatı ile bu sayıyı çarparak aracınızın kilometre başına kaç TL harcadığını öğrenebilirsiniz.