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- Zamlı bekçi maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek bekçi maaşı
Zamlı bekçi maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek bekçi maaşı
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 10:46
Temmuz ayı enflasyon oranlarıyla birlikte milyonlarca memur zam oranlarını hesaplamaya başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10:00'da açıkladığı enflasyon rakamlarına göre; haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 artarak yıllık bazda 17.53 oldu.
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Bu kapsamda milyonlarca kişi yeni maaşların detaylarını merak ediyor.
Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…
BEKÇİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
2021 yılında bekçiler;
-İlkokul mezunu bekçi 4618 lira,
-Lise mezunu bekçi 4782 lira,
-Üniversite mezunu bekçi 4999 lira alıyor.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI 2021
Ancak haziran ayı enflasyonu ile birlikte;
- İlkokul mezunu bekçi 390 lira zam alarak 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 404 lira zam alarak 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 422 lira zam alarak 5.421,4155 TL maaş alacak.