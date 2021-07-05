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Zamlı bekçi maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek bekçi maaşı

Zamlı bekçi maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek bekçi maaşı

TÜİK tarafından 5 Temmuz tarihinde açıklanan verilerle beraber yapılan olan memurların zam oranı da belli oldu. Milyonlarca bekçi, ne kadar zam alacaklarını araştırıyor. İşte temmuz ayı bekçi maaşları