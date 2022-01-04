Zamlı bekçi maaşları 2022: Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

Zamlı bekçi maaşları 2022: Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

Enflasyon verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesinin ardından milyonlarca bekçi, ne kadar zam alacaklarını araştırıyor. Peki 2022 zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren memur maaşları belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını açıkladı.

Bu zamlarla birlikte polis, bekçi, öğretmen gibi meslek gruplarının yeni maaşları da belirlendi. En düşük ve en yüksek 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu merak ediliyor.

Bekçiler ne kadar zam alacak? Bekçi maaşları ne kadar 2022? İşte konunun ayrıntıları...

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2022?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu: