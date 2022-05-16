Zamlı en güncel alkol fiyatları 2022: Rakı, votka ve viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı en güncel alkol fiyatları 2022: Rakı, votka ve viski fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni yılda alkole gelen zammın ardından, yeni bir fiyat artışı daha yaşandı. Peki rakı, votka ve viskiye ne kadar zam geldi, kaç TL oldu? İşte 2022 zamlı güncel alkol fiyatları...

Alkol fiyatlarına gelen zamlar, fiyatlar ne kadar oldu sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Mey grubu rakı, votka ve viskilere zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, "Mey zammı" diyerek Twitter'dan zamlı fiyatları paylaştı ve zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirtti.

Yeni fiyatlara göre bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında artış yalandı.

İçkiler arasında en çok tercih edilen hatta uğruna sofralar kurulan rakı da fiyatı yükselenlerden oldu.

Peki 2022 zamlı rakı fiyatı ne kadar, kaç tl oldu? Rakı, votka, viski ne kadar, kaç lira? İşte son güncel ve zamlı alkol fiyatları...

Güncel rakı fiyatları 2022

35'lik Y... Rakı: 150,00 TL

50'lik Y... Rakı: 201,00 TL

70'lik Y... Rakı: 283,00 TL

100'lük Y... Rakı: 394,00 TL

150'lik Y... Rakı: 575,00 TL

35'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 170,00 TL

50'lik Y... Rakı Y.. Se..: 231,00 TL

70'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 319,00 TL

100'lük Y... Rakı Ye.. Se..: 430,00 TL

35'lik Y... Rakı Ust.. Kar... 179,00 TL

50'lik Y... Rakı Ust... Kar..: 249,00 TL

70'lik Y.. Rakı Ust... Kar..: 349,00 TL

35'lik Y.. Rakı A..: 199,00 TL

70'lik Y.. Rakı A..: 375,00 TL

35'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 189,00 TL

70'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 365,00 TL

100'lük Y... Rakı... Uz.. Dem..: 499,00 TL

Güncel votka fiyatları 2022

35 cl İstan... Votka 115,00 TL

50 cl İstan... Votka 159,00 TL

70 cl İstan... Votka 219,00 TL

100 cl İstan... Votka 299,00 TL

35 lik Bin... votka 135,00 TL

70 lik Bin.. votka 249,00 TL

100 lük Bin... votka 350,00 TL

35 lik Smir... votka 160,00 TL

50 lik Smir... votka 215,00 TL

70 lik Smir... 304,00 TL

100 lük Smir... votka 420,00 TL

35 lik Gil... votka 125,00 TL

70 lik Gil... votka 229,00 TL

100 Gil... votka 319,00 TL

2022 Güncel viski fiyatları