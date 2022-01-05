Zamlı engelli maaşı 2022: Engelli aylığı ne kadar, kaç TL?

Zamlı engelli maaşı 2022: Engelli aylığı ne kadar, kaç TL?

Memur ve emekli zammının ardından 2022 yılı engelli maaşları da netleşti. Peki 2022 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı maaşlar...

2022 itibarıyla engelli aylıklarına da zam geldi.

Engelli maaşından faydalanan vatandaşlar, zamlı ödemelerin ne kadar olduğunu araştırıyor.

Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından "Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 yılında engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme geldi.

Peki engelli vatandaşlar ne kadar maaş alacak? Engelli aylığı ne kadar oldu 2022? İşte detaylar...

ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.