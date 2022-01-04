Zamlı hemşire maaşları 2022: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı hemşire maaşları 2022: Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hemşireler, ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Peki, 2022 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 zamlı hemşire maaşları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur, personel ve emeklinin maaşlarına yansıyacak zam oranları da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı da yüzde 27,48 düzeyinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni memur zammının yüzde 30,5'e çıkarıldığını açıkladı.

Bu zamlarla birlikte polis, bekçi, öğretmen, hemşire gibi meslek gruplarının yeni maaşları da belirlendi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrası ek zam da göz önüne alınarak Ocak ayı itibarıyla uygulanacak olan 2022 hemşire maaşları merak konusu oldu.

Peki ocak zammı ile hemşireler ne kadar maaş alacak? 2022 Hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 zamlı hemşire maaşları...

HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.