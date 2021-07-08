Zamlı öğretmen maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı

Zamlı öğretmen maaşları 2021: Temmuz ayı en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber yılın son yarısında geçerli kılınan zam oranları belirlendi. Milyonlarca öğretmen, öğretmen maaşları ne kadar oldu 2021? sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 artarak yıllık bazda 17.53 oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2021 En düşük ve en yüksek öğretmen maaş zammı da belli oldu.

Bu kapsamda binlerce öğretmen, yılın son yarısında alacakları maaşlarla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

ÖĞRETMENLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi. Öğretmenlerin yeni maaşı ise 6.074 liradan 6.553 TL'ye çıktı.

İşte güncel öğretmen maaşı;

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 6 bin 074 TL

Zam Tutarı: 479 TL

Toplam Zamlı Maaş: 6 bin 553 TL