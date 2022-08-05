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Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?

Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?

Hz. Peygamber (SAV), konakladığı ve geçtiği yerlerde yılan, akrep vs gibi zararlı hayvanlar gördüğünde, onlardan korunmak için bazı dualar eder ve bunları ümmetine de tavsiye ederdi...