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    Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?

    Hz. Peygamber (SAV), konakladığı ve geçtiği yerlerde yılan, akrep vs gibi zararlı hayvanlar gördüğünde, onlardan korunmak için bazı dualar eder ve bunları ümmetine de tavsiye ederdi...
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 13:28
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    Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?

    Her haliyle, yaşantısıyla ve söyledikleriyle ümmetine en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v), ümmeti için daima iyilik düşünmüş, doğruya, güzelliğe sevk etmiştir.

    Hz. Peygamber (s.a.v) zararlı hayvanlardan korunmak için şöyle buyurmuştur:

    “Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.” (Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40.)

     

    Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

    Bir adam Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:

    - Dün gece beni sokan akrep yüzünden ne büyük acılar çektim, dedi. Resûl-i Ekrem de:

    - “Eğer akşamleyin eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halak: Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım, deseydin o sana zarar vermezdi” buyurdu. (Müslim, Zikir 55. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19;  İbni Mâce, Tıb 35)

    Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur? #1

    Zararlı Haşaralardan korunmak için okunacak dua

    Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur? #2

     

     

    Okunuşu: "Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak"

    Anlamı: "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım."

     

     


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