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- Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?
Zararlı hayvanlardan korunmak için hangi dualar okunur?
- Haber Merkezi
- 05.08.2022 - 13:26
- Güncelleme : 05.08.2022 - 13:28
Her haliyle, yaşantısıyla ve söyledikleriyle ümmetine en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.v), ümmeti için daima iyilik düşünmüş, doğruya, güzelliğe sevk etmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v) zararlı hayvanlardan korunmak için şöyle buyurmuştur:
“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Alllah’ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.” (Müslim, Zikir 54, 55. Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40.)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Bir adam Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek:
- Dün gece beni sokan akrep yüzünden ne büyük acılar çektim, dedi. Resûl-i Ekrem de:
- “Eğer akşamleyin eûzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halak: Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım, deseydin o sana zarar vermezdi” buyurdu. (Müslim, Zikir 55. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tıb 19; İbni Mâce, Tıb 35)
Zararlı Haşaralardan korunmak için okunacak dua
Okunuşu: "Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak"
Anlamı: "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım."