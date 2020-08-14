Zavadanak ifadesiyle ünlenen Bekir Varol'a 5 ay hapis

Mart ayında Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında diyaloglarıyla gündem olan Bekir Varol, hapse gönderildi.

42 yaşındaki Bekir Varol, Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası diyaloglarıyla fenomen oldu.

'Zavadanak Bekir' olarak tanınan kişi hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan açılan dava sonuçlandı.

Geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat’ın Kızılağaç kavşağında meydana gelen kazada, Bekir Varol’un kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

DİYALOGLARI GÜLDÜRDÜ

Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kazanın ardından ise kamyonet sürücüsü Bekir Varol’un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürdü.

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"ZAVADANAK BANA ÇARPTI"

Polisin alkol ölçümünde 2.2 promil çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.’ye, "Koronadan mı kaçıyorsun? Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin." şeklinde tepki göstermişti.

Varol’un, ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı "Zavadanak bana çarptı" sözleri de kendisini fenomen yaptı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

5 AY HAPİS CEZASI

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay boyunca el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

TESLİM OLDU

Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol’un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesi'ne giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.