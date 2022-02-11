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    Zebranın sırtlanlara av olma anı kamerada

    Kruger Ulusal Parkı'nda keşfe çıkan tur, bir zebranın birden fazla sırtlana yem olduğu anı kayda aldı. Mücadelesinden vazgeçen sırtlanın parçalanma anı anbean kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 15:05
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    Zebranın sırtlanlara av olma anı kamerada

    Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Park'ında av mücadelesi kayda alındı.

    Öğle saatlerinde keşif yapan kişiler tarafından alınan kayıtta, arka bacakları zarar gören zebra, beş sırtlanın tam ortasında kaldı.

    KURTULMAYI BAŞARAMADI

    İlerlemekte güçlük çeken zebra, adeta kaçacak yer aradı. Av olmaktan kurtulamayan zebra, sırtlanların giderek çoğalmasıyla yere yığıldı.

    Sırtlanlar, zebranın her bölgesine vahşice saldırarak parçalamaya devam etti.

    Zebra, siyah beyaz olan renkleri kanla kaplanırken artık mücadeleyi bırakarak teslim oldu.

    İşte o anlar...

    Zebranın sırtlanlara av olma anı kamerada VİDEO

    Zebranın sırtlanlara av olma anı kamerada #1

    Zebranın sırtlanlara av olma anı kamerada #2


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