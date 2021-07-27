Zehra Güneş kimdir? Milli voleybolcu Zehra Güneş'in biyografisi..

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, olimpiyatlarda sergilediği performans ile dikkati çekti. Seyirciler, "Zehra Güneş?" kimdir sorusunu gündeme taşıdı.

A Milli Voleybol Takımı, Tokya Olimpiyatları'nda sergilediği performans ile ilgi çekti.

Çin'i 3-0 ile deviren A Milli Voleybol Takımı'nda, oyuncular etkili performansları ile beğeni topladı.

Sergilediği oyun ile dikkat çeken isimlerden birisi ise Zehra Güneş oldu. Zehra Güneş'in hayatı ve başarıları maçı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

İzleyiciler, "Zehra Güneş kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Zehra Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Zehra Güneş'in biyografisi..

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 1.97 metre boyundadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başlayan Zehra, Yıldız Milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Voleybola VakıfBank ile başlayan Zehra Güneş, 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'a kiralandı. Zehra, şu anda hala VakıfBank forması giymeye devam etmektedir.