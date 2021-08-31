Zehra Güneş'in yerinden kıpırdamayan makyajının sırrı

Filenin Sultanları, başarılarının yanı sıra güzellikleriyle de dikkatleri çekiyor. Avrupa Şampiyonası için ter döken kadın voleybolcularımız en merak edileni ise akmayan makyajları...

A Milli Voleybol Kadın Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından CEV Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandırıyor.

Başarıları kadar güzellikleri ile de sahaları yerinden oynatan Filenin Sultanları, akmayan makyajları ile milyonlarca kadının kafasında soru işaretleri yarattı.

Maç boyunca ter içinde kalıp makyajlarının nasıl bozulmadığını merak eden kadın izleyiciler sosyal medyadan “Filenin Sultanları nasıl makyaj yapıyor” diye sormaya başladı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN MAKYAJ SIRRI

Güney Kore maçıyla dünya gündeminde oturan Zehra Güneş voleybol maçlarındaki başarısının yanında onca harekete ve terlemeye rağmen asla akmayan makyajıyla da konuşulan isimlerden birisi.

Takımın hangi makyaj malzemelerini kullandığı merak edilirken, Zehra Güneş'yen yanıt geldi.

İşte Zehra Güneş'in akmayan makyajının sırrı...