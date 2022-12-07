Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer?

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 7 Aralık günü Zemheri Fırtınası'nı gösteriyor. Peki Zemheri nedir? Zemheri fırtınası nasıl olur?

Denizciler için yol gösterici olan Fırtına Takvimi'ne göre bugün zemheri fırtınası başlıyor.

Aralık ayında görülen zemheri fırtınasına karşı uzmanlar zaman zaman uyarıda bulunuyor.

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır.

Peki Zemheri Fırtınası nedir, nasıl ve ne zaman olur? Zemheri fırtınası kaç gün sürer?

Zemheri fırtınası 2022

Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.

Karakış fırtınası olarak da bilinen zemheri fırtınası, yılın en soğuk rüzgarının estiği gündür. Bu sene 7 Aralık'a denk gelen zemheri fırtınası, her yıl birkaç gün sapabiliyor.

Zemheri fırtınasının 2 gün sürmesi beklenirken, uzmanlar dışarıda oldukça dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.