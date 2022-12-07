Petrol
79.34
-0.01%
Euro
19.4783
-0.17%
Dolar
18.64
0.03%
Altın
1.062
0.07%
Borsa
4999
-0.02%
Bitcoin
318.570
-1.08%
BTXN Coin
5.15
-3.73%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer?

    Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 7 Aralık günü Zemheri Fırtınası'nı gösteriyor. Peki Zemheri nedir? Zemheri fırtınası nasıl olur?
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer?

    Denizciler için yol gösterici olan Fırtına Takvimi'ne göre bugün zemheri fırtınası başlıyor.

    Aralık ayında görülen zemheri fırtınasına karşı uzmanlar zaman zaman uyarıda bulunuyor.

    Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır.

    Peki Zemheri Fırtınası nedir, nasıl ve ne zaman olur? Zemheri fırtınası kaç gün sürer?

    Zemheri fırtınası 2022

    Arapça'da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan “harir” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan Zemheri, halk arasında kış ayının en yoğun yaşandığı dönem olarak söylenir.

    Karakış fırtınası olarak da bilinen zemheri fırtınası, yılın en soğuk rüzgarının estiği gündür. Bu sene 7 Aralık'a denk gelen zemheri fırtınası, her yıl birkaç gün sapabiliyor.

    Zemheri fırtınasının 2 gün sürmesi beklenirken, uzmanlar dışarıda oldukça dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

    Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer? #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Samsun ve Konya'da tosuncuk kardeşler vakası
    3. Sayfa

    Samsun ve Konya'da tosuncuk kardeşler vakası

    Birleşmiş Milletler: Doğayla savaş halindeyiz
    Dünya

    Birleşmiş Milletler: Doğayla savaş halindeyiz

    Görüş Bildir