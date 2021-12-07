Zemheri nedir, ne zaman başlayacak 2021? Zemheri zamanında neler yaşanır?

Kış mevsiminin en kuvvetli zamanları olarak bilinen zemheri ayının 2021 yılında ne zaman başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 Zemheri ayı ne zaman başlayacak? İşte tarihi...

Arapça’da kış anlamına gelen “zem” ile Farsça uğultu anlamındaki “harir” kelimelerinin birleşiminden oluşan zemheri kelimesi hakkında araştırmalar başladı.

Kış mevsiminin en kuvvetli zamanları, halk tarafından ''zemheri'' olarak adlandırılıyor. Toplamda 40 gün süren zemheri ayı ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyenler, zemheri ayı ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Sıcaklık dalgalanmalarının yoğun olarak yaşandığı zemheri ayı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki zemheri nedir? 2021 zemheri ayı ne zaman? Zemheri ayı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Zemheri zamanında neler yaşanır? İşte ayrıntılar...

ZEMHERİ NEDİR?

Anadolu'daki Halk takviminde yer alan Zemheri ayı, 40 gün süren kış mevsiminin en yoğun yaşandığı zamanları ifade etmek için kullanılan mevsimsel harekettir. Eskiden insanlar kış mevsiminin en şiddetli zamanlarını 'Zemheri' olarak adlandırılıyordu.

Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

Zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere geçmişte atalarımız tarafından "zemheri zürafası" yakıştırmasını yapılmıştır.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Aralık ayında başlayan ve ortalama 40 gün süren Zemheri dönemi, genellikle halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasında yaşanan ağır kış günlerine işaret eder.

21 Aralık'ta başlayan zemheri ayı, toplamda 40 gün boyunca hükmünü devam ettirir. 31 Ocak'ta zemheri tamamen çıkar ve yağış pek az görülür. Kuru bir ayazla geçen günler, insanı içten titretir.