Zerdeçal Latte ile bağışıklığınızı güçlendirin

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklığımızı güçlendirme çabalarının başkahramanı zerdeçal, hem lezzetli hem de en güçlü haliyle içinizi ısıtmaya geliyor.

Kış aylarının kendini hissettirmeye başlaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle vücut direncimizi güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışıyoruz. Tabii ki, bunu yaparken doğanın en iyi savaşçılarını mutfağımızın baş tacı yapmaya özen gösteriyoruz.

Zararlı radikallerin vücudumuzdan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan zerdeçal, Hint safranı olarak da bilinmektedir. Son zamanlarda ise bağışıklığı güçlendirici etkilerinin konuşulduğu bu baharat, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde de sıkça karşımıza çıkıyor.

Zerdeçalın içeriğinde bulunan yararlı maddeleri aktif etmek için; karabiber ve yağ ile tüketmek önemli. Soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecekle içinizi ısıtırken bağışıklığınızı güçlendirecek bu tarif, pandemi döneminin favori karışımlarından biri olacak…

Zerdeçal Latte Tarifi

Malzemeler

- 2 tatlı kaşığı kök zerdeçal (rendelenmiş)

- 1 tatlı kaşığı kök zencefil (rendelenmiş)

- ½ çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 çay kaşığı rezene ya da anason

- 1 tatlı kaşığı bal

- 2 su bardağı süt

Yapılışı

1. Öncelikle kök zerdeçal ve kök zencefil yerine tozunu kullanmak istiyorsanız, ölçüleri yarıya indirerek kullanmakta fayda var. Daha önce de belirttiğim gibi zerdeçalı aktif hale getirecek maddeler arasında yer alan yağ için süt kullandım. İsterseniz içerisinde 1 çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı da ilave edebilirsiniz.

2. Süt tencerenize bal haricindeki bütün malzemeleri ekleyip orta ateşte pişirmeye başlayın. Karışım kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.

3. Ardından karışımı soğumadan bardaklarınıza süzerek aktarıp, bal ile tatlandırıp sıcak olarak tüketin.

Zerdeçalın tüm etkileri vücudunuza şifa olsun…

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

gizem.bozdag@nefisyemek.com