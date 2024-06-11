Zernek Barajı yüzde 100 doldu: Yapay şelalede görsel şölen Van'da yağışların etkisiyle su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'nda su tahliyesinde kullanılan kanalın sonundaki yapay şelale, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Van'da son yılların en yoğun yağışlı dönemlerinden biri yaşanıyor ve bu durum, Zernek Barajı'nın doluluk seviyesini yüzde 100'e çıkararak dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

Enerji üretimi, tarımsal sulama ve balık yetiştiriciliği gibi çeşitli amaçlarla kullanılan barajda, doluluk oranının artmasıyla tahliye edilen su miktarı da önemli ölçüde yükseldi.

Tahliye kanalının sonunda yer alan yapay şelalede, su seviyesinin artmasıyla birlikte büyüleyici manzaralar ortaya çıktı. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen vatandaşlar, bu doğal güzelliğin keyfini çıkarmak için yapay şelalenin bulunduğu alana akın etti.

Doğa ile iç içe vakit geçirmenin tadını çıkaran ziyaretçiler, aynı zamanda fotoğraf ve video çekerek bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.