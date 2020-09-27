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    Zeus Altarı'nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular

    Tarihi Zeus Altarı'nı ziyarete gidenler çaput bağlayıp dilek tutuyor. Bu yıl Zeus Altarı'nı ziyarete gelenler, ağaçlara çaput yerine cerrahi maske takmaya başladı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 10:09
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 10:09
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    Zeus Altarı'nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre, savaşlarda galip gelmek, kuraklık ve hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak ve felaketlerden korunmak amacıyla tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Altarı, bugün de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

    Sunağın ön kısmında Erdem Dede Yatırı bulunurken, ziyarete gelenler, dilekler tutup, çevresindeki ağaçlara çaput bağlıyor. Yunan mitolojisinde önemli yeri olan Zeus Sunağı çevresindeki ağaçlar, bu yıl ise cerrahi maskelerle doldu.

    MASKELERİNİ AĞACA BAĞLIYORLAR

    Ziyaretçiler, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı zorunlu hale getirilen maskeleri dilek dileyerek, ağaçlara bağlıyor.

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #1

    "GELDİĞİMİZDE ŞOKA UĞRADIK"

    Ağaçlardaki maskeleri görenler, asanlara tepki gösterdi. İstanbul’dan tatil için bölgeye gelen Ali Kaya, “Zeus Altarı’na ilk defa geldik. Geldiğimizde şoka uğradık. Maskeleri ağaca asmışlar ve bununla beraber tokaları asmışlar. Buranın harabeye döndürülmesi ilginç. Baktığımızda anlam veremedik. Bunların buraya bağlanması bize çok ilginç geldi” dedi.

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #2

    "MASKELERİN AĞACA BAĞLANMASI DÜŞÜNCESİZLİKTİR"

    Çağatay Kazancı ise “Gezme amacıyla ilk defa Zeus Altarı’na geldim. Bu manzarayı görünce şoka uğradım. Çünkü değişik şekilde ağaca çaput bağlamışlar. İncelediğimizde bunların maske olduğunu gördük. Maskelerin ağaca bağlanması düşüncesizliktir” diye konuştu.

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #3

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #4

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #5

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #6

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #7

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #8

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #9

    Zeus Altarı nda dilek ağaçlarını maske atıkları ile doldurdular #10

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