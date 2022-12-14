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- Zeytin yaprağına 41 İhlas suresi okumanın fazileti
Zeytin yaprağına 41 İhlas suresi okumanın fazileti
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 15:47
Şüphesiz ki gönülden okunan her dua ve sure, birbirinden faziletli kapıları açar. Allah'ın huzuruna el açıp dua etmek dilek ve isteklerin kabul olmasının temel yoludur.
Ayetel Kürsi, Fatiha, İhlas gibi sureler başta olmak üzere Kuran-ı Kerim'de sözü geçen her sure fayda ve faziletler sağlar.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) "İhlas suresini okumak Kuran-ı Kerim'in üçte birini okumaya eş değerdir" buyurmuştur.
Duaların, hacetlerin, isteklerin kabul olması için 41 kere İhlas suresi okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle İslam'da kutsal sayılan zeytin ağacı yapraklarına İhlas okumak, tesirini daha da artırır.
Zeytin yapraklarına İhlas suresi okumanın tesiri
Dileklerin gerçekleşmesi için 41 İhlas suresini 41 zeytin yaprağına ayrı ayrı okumak tavsiye olunur. Ardından zeytin yapraklarını akan bir suya bırakmanız gereklidir.
İhlas suresi okumanın faziletlerini sıralayacak olursak;
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İhlas Suresini okumak Kur'an'ın 1/3'ini okumaya denk gösterilmektedir.
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Gün içerisinde 10 defa İhlas okuyan kişilere cennetten köşk verilmektedir.
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Yatmadan önce 100 defa İhlas suresinin okunması kişilerin cennete girmesine vesile olur.
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Sabah namazında 11 defa İhlas suresi okunması, kişilere cennetten köşk verilmesini sağlamaktadır.
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Sabah namazının ardından 12 defa İhlas Suresi okunması, kişilerin Kur'an'ı Kerim'i 4 kere hatmetmesine denk gösterilmektedir.
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Sabah ve akşamları üç defa İhlas suresi okunması kişileri belalardan ve sıkıntılardan korumaktadır.
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Eve girerken İhlas Suresi okunması kişilerin yoksulluktan uzak olmasına yardımcı olur.
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Sürekli bir şekilde İhlas Suresi okuyan müminlere cennet vacib olmaktadır.