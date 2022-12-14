Zeytin yaprağına 41 İhlas suresi okumanın fazileti

Zeytin ağacı, Kuran-ı Kerim'de geçmesi vesilesiyle kutsal sayılır. Zeytin ağacı yapraklarına 41 kere İhlas suresi okumanın faziletli olduğuna inanılır.

Şüphesiz ki gönülden okunan her dua ve sure, birbirinden faziletli kapıları açar. Allah'ın huzuruna el açıp dua etmek dilek ve isteklerin kabul olmasının temel yoludur.

Ayetel Kürsi, Fatiha, İhlas gibi sureler başta olmak üzere Kuran-ı Kerim'de sözü geçen her sure fayda ve faziletler sağlar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) "İhlas suresini okumak Kuran-ı Kerim'in üçte birini okumaya eş değerdir" buyurmuştur.

Duaların, hacetlerin, isteklerin kabul olması için 41 kere İhlas suresi okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle İslam'da kutsal sayılan zeytin ağacı yapraklarına İhlas okumak, tesirini daha da artırır.

Zeytin yapraklarına İhlas suresi okumanın tesiri

Dileklerin gerçekleşmesi için 41 İhlas suresini 41 zeytin yaprağına ayrı ayrı okumak tavsiye olunur. Ardından zeytin yapraklarını akan bir suya bırakmanız gereklidir.

İhlas suresi okumanın faziletlerini sıralayacak olursak;