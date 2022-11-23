Kuvvetli lodosun ardından sağanak yağış ile birlikte Zeytinburnu sahillerinde renk değişikliği olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ardından Megakent şiddetli yağmura teslim oldu.

Gök gürültülü sağanak yağmur bölgede su baskınlarına neden oldu.

Deniz renk değiştirdi

Öte yandan yağışın ardından Zeytinburnu açıklarının çamura bulandığı görüldü.

Bazı bölgelerde daha koyu bazı bölgelerde çok daha açık tonlarda olduğu görülen renk değişikliği, gemilerin geçtiği güzergahlarda belirginleşti.

Zeytinburnu açıkları çamura bulandı ViDEO

Havadan görüntülendi

İHA'nın aktarımına göre; denizde uzun bir süre çizgi halinde gözükmesi ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.