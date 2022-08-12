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    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği

    İstanbul Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan görüntülendi.
    • 12.08.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 21:02
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    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi.

    Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi.

    Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.

    Deniz yüzeni kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile dron görüntüleri ile ortaya çıktı.

    Geniş bir alana yayıldı

    İHA'nın haberine göre, gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği havadan görüntülendi VİDEO

    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği #1

    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği #2

    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği #3

    Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği #4


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