Zeytinburnu’nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki bir minibüs alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, yangına damacanayla su taşıyarak müdahale etti.

Saat 18.00’de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde park halindeki bir minibüste çıktı. İddiaya göre, minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

DAMACANAYLA SU TAŞIDILAR

Alevleri gören mahalleli damacana su ve yangın tüpüyle minibüsteki yangına müdahale etti. Minibüsten yükselen alevler, mahallelinin çabaları sonucu söndürüldü.

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangın tamamen söndürüldü.





