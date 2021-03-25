Zeytinli köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Dağılmayan zeytinli köfte tarifi..

Zeytinli köfte tarifi, Gelinim mutfakta yarışmacıları tarafından günün yemeği olarak yapılıyor. İzleyiciler zeytinli köfte malzemelerini ve yapılışını araştırıyor. İşte zeytinli köfte tarifi..

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün zeytinli köfte tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Dağılmayan ve lezzetli zeytinli köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta zeytinli köfte tarifi..

ZEYTİNLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte İçin:

500 gram kıyma

Yarım çay bardağı kıyılmış siyah zeytin

Yarım çay bardağı kıyılmış yeşil zeytin

1 adet küçük boy rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı biber salçası

6 dal kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, yenibahar

Zeytinli Mantar Sote İçin:

400 gram mantar

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 adet küçük boy salçalık kırmızı biber

ZEYTİNLİ KÖFTE TARİFİ

Zeytinlerin fazla tuzunu almak için ılık suda, 5 dakika bekletin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın ve süzüp kenara alın.

Köfte için kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine zeytinleri ve kalan malzemeyi ilave edip, yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Diğer taraftan zeytinli mantar sote için tereyağı ve ayçiçeği yağını bir tavaya alıp kıyılmış mantarı suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber ve zeytinleri katın ve birkaç dakika birlikte pişirin.

Tuz ve karabiberini ayarlayın.

Kremayı katıp ocaktan alın. Dallarına ayırdığınız kekiği ekleyin. Köfteleri servis tabağına alın.

Zeytinli mantar soteyle birlikte servis yapın.