Zeytinyağını cilde sürmenin mucizeleri

Sindirimi düzenleyen, kemikleri koruyan ve mutfakların baş köşesinde yer alan zeytinyağı, cilt için adeta bulunmaz bir nimet. Cilde büyük katkıları olan zeytinyağı, güzelliğinize güzellik katacak.

Kış aylarından çıkmaya ve bahara "Merhaba" demeye hazırlandığımız şu günlerde, cilt sağlığımıza ekstra özen göstermemiz gerekiyor.

Kışın soğuğundan kuruyan ve soyulmaya başlayan cildimizi, yaza hazırlamak için onarıcı ürünler kullanmak oldukça önemli.

Cildi onaracak ve yeniden nemlendirecek olan ürünlerden zeytinyağı, masaların vazgeçilmez bir öğesidir.

Her yemekte kullanılan ve faydaları ile ona çıkan zeytinyağı, kemikleri korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olur.

E vitamini ve selenyum açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarının riskini en aza indirerek, vücut sağlığına katkı sağlar.

Kolon ve meme kanserine iyi gelen zeytinyağı, diyabet hastalarına büyük şifa veriyor ve sağlıklarına kavuşmalarında destekliyor.

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağını sade bir halde cildimize sürersek ne olur?

Zeytinyağı hem başka ürünlerle karıştığında hem de tek başına cilt üzerindeki lekeler dahil birçok şeye iyi geliyor.

ZEYTİNYAĞINI CİLDE SÜRMENİN FAYDALARI

İçerisinde onarıcı maddeler bulunduran zeytinyağı, cildi onarıyor ve yaşlanmaya karşı koruyor. Yaşlanma karşıtı etkileri azaltan zeytinyağı, ekstra para harcamadan güzelliğin bütününü oluşturmaya destek veriyor.

Cilde nem ve ışıltı kazandırır. Cildi nemlendirerek güzelleştirdiği gibi kuruluk nedeniyle ciltte oluşan kırışıklıkların ise önüne geçer.

Güneş ışığından kaynaklı olan lekelenmelere iyi gelir. Lekeleri ve cilt üzerinde oluşan yaraları iyileştirir.

Kuruyan ve çatlayan dudaklara sürülen zeytinyağı, nemlendirir ve kanamaların önüne geçer. Dudaklara daha güzel ve ışıltılı bir görünüm kazandırır.

Ciltteki iltihap dolu sivilcelerin önüne geçer. Bu nedenle ağır ilaçlar kullanmanıza gerek kalmaz.

Cildi ölü derilerden kurtarır ve siyah noktalarla savaşır. Siyah nokta oluşumunu önleyen zeytinyağı, cilde kaybettiği temizliği geri kazandırır.

Ayrıca; safra kesesi ve böbrek taşı gibi sorunlarla mücadele edenler, zeytinyağı ile limon kürü sayesinde bu dertlerinden kurtuluyor. Bu karışım bu sorunları ortadan kaldırıp, böbreklerin sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

ZEYTİNYAĞININ BESİN DEĞERİ

100 g zeytinyağında aşağıdakiler bulunur: