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- Zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..
Zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan zeytinyağlı püreli patlıcan, görüntüsüyle iştahları kabartıyor. Peki, zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 18:09
- Güncelleme : 01.04.2021 - 18:57
Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler, bugün zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi için kıyasıya mücadele etti.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Lezzetli zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.
Peki, zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gelinim Mutfakta zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..
ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN MALZEMELERİ
- 5 adet patlıcan
- 400 gram kuşbaşı et
- 2 adet soğan
- 3 adet domates
- 2 adet sivri biber
- 400 gram mantar
- 5 dilim kaşar peyniri
- Tuz
- Karabiber
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
Püre için:
- 3 adet küçük boy patates
- 1 su bardağı süt
- 1 çorba kaşığı margarin
- Tuz
ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN NASIL YAPILIR?
- İlk olarak püre için patatesleri haşlayıp ezin.
- Süt, yağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püreyi hazırlayın.
- Patlıcanların kabuklarını soyun ve ilk önce boylamasına sonra enlemesine kesin.
- Yarım saat tuzlu suda bekletip yağda kızartın.
- Eti tencereye alıp kısık ateşte yağsız olarak pişirin.
- Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
- Üzerine ufak doğranmış biber, haşlanmış mantar, küp doğranmış domates ve tuz ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- İki tane patlıcanı fırın tepsisine ortada boşluk kalacak şekilde enlemesine yerleştirin.
- Diğer iki patlıcanı yine ortada boşluk kalacak şekilde patlıcanların üzerine boylamasına yerleştirin.
- Boşluğa bir kaşık kavrulmuş et koyun.
- Üzerine önce sos sonra bir kaşık püre koyun.
- Bütün patlıcanları aynı şekilde hazırlayın.
- 250 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Fırından çıkarmadan önce üzerlerine birer dilim kaşar peyniri yerleştirin.
- Peynir eriyince, fırından alıp sıcak olarak servis yapın.