Zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..

Zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan zeytinyağlı püreli patlıcan, görüntüsüyle iştahları kabartıyor. Peki, zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler, bugün zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi için kıyasıya mücadele etti.

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Lezzetli zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.

Peki, zeytinyağlı püreli patlıcan nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gelinim Mutfakta zeytinyağlı püreli patlıcan tarifi..

ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN MALZEMELERİ

5 adet patlıcan

400 gram kuşbaşı et

2 adet soğan

3 adet domates

2 adet sivri biber

400 gram mantar

5 dilim kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Püre için:

3 adet küçük boy patates

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı margarin

Tuz

ZEYTİNYAĞLI PÜRELİ PATLICAN NASIL YAPILIR?