Zigana Dağı'nda eşsiz manzara! Tablodan farkı yok Torul ilçesi sınırlarında yer alan tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidindeki eşsiz gün batımı, bölgeye gelen ziyaretçilerini büyüledi.

İHA

Karadeniz'in en yüksek zirvelerinden olan Zigana Dağı, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki önemini koruyan ve insanların limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı zorlu geçit olarak kayıtlara geçen Zigana Dağı, manzarasıyla da gelenlere görsel bir şölen sunuyor.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bütünen Zigana, akşam saatlerinde kış güneşiyle birlikte fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Dev salıncaklar manzarayı izleme imkanı sağlıyor

Pembe, turuncu, sarı ve mor tonlarıyla karşısındaki yüksek dağların ardına gizlenmek üzere hızla inen güneş adeta bir sanat eseri gibi göğe yansıyan o anları oluştururken, Zigana ile özdeşleşen sis, dağın yamaçlarındaki orman ve vadiler bu renk cümbüşüne ayrı bir güzellik katıyor.

Zigana Dağında gün batımında çekilen fotoğraflar doğanın ihtişamını ölümsüzleştirirken, bölgede bulunan dev salıncaklar da alanın manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunuyor.

Fotoğraf çekmek için akşam saatini bekliyorlar

Özellikle gün batımını çekmek için akşam saatlerini bekleyen fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının deklanşörlerine defalarca basarak o anları ölümsüzleştiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)